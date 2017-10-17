Следователи просят арестовать московского таксиста, отравившего пассажира

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Следователи ходатайствуют об аресте московского таксиста, обвиняемого в отравлении клиента психотропным веществом; следователи полагают, что мужчина опаивал своих клиентов с 2015 года для кражи их вещей, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений… причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 9 апреля 2017 года вблизи проезжей части по улице Двинцева в Москве было найдено тело мужчины. Согласно заключению эксперта, мужчина умер от отравления этиловым спиртом в сочетании с психотропным препаратом.

Следователи установили, что обвиняемый оказывал услуги частного извоза с 2015 года и под разными причинами предлагал своим клиентам выпить минеральную воду, в которой заранее растворял психотропные вещества, после чего похищал их ценные вещи.