В Нижегородской области женщина призналась в убийстве еще одного любовника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Жительница Нижегородской области, ранее судимая за убийство своего сожителя, призналась в убийстве еще одного партнера, она пойдет под суд, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, 31 июля 2017 года в квартире дома, расположенного по переулку Песочный города Богородска, в ходе семейной ссоры обвиняемая нанесла ножевое ранение в грудь гражданскому мужу. От полученных телесных повреждений 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Примечательно, что ранее она уже была осуждена за совершение аналогичного преступления (в прошлый раз потерпевшим также был ее сожитель)", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что 51-летняя обвиняемая созналась в содеянном и при допросе пояснила, что сожитель на протяжении длительного времени отсутствовал дома и накануне преступления пришел в нетрезвом виде. На этой почве они поссорились, после чего она и совершила убийство.

СК также сообщает, что в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.