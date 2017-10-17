В Нижегородской области женщина призналась в убийстве еще одного любовника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт — РИА Новости. Жительница Нижегородской области, ранее судимая за убийство своего сожителя, призналась в убийстве еще одного партнера, она пойдет под суд, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
В СК добавили, что 51-летняя обвиняемая созналась в содеянном и при допросе пояснила, что сожитель на протяжении длительного времени отсутствовал дома и накануне преступления пришел в нетрезвом виде. На этой почве они поссорились, после чего она и совершила убийство.
СК также сообщает, что в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.