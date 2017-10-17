Подозреваемый в педофилии житель Подмосковья заманивал детей деньгами

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Задержан подозреваемый в педофилии житель Подмосковья, который, как считает следствие, обманом заманивал детей деньгами к себе в квартиру, предлагая им от 500 рублей до 200 долларов США, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По данным СК, с января 2016 года по октябрь 2017 года 50-летний насильник выслеживал малолетних в поселке Дубровицы городского округа Подольск Московской области, а затем заманивал к себе в квартиру.

"В Подольском районе задержан местный житель, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних… Обманным путем заманивал к себе в квартиру, предлагая им денежное вознаграждение в размере от 500 рублей до 200 долларов США, совершал с ними насильственные действия сексуального характера и развратные действия", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на данном этапе расследуется дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица" и "Развратные действия в отношении двух или более лиц".

В ближайшее время следователи планируют ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу, добавили в СК.