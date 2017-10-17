Организация "Агора" будет защищать интересы Telegram в суде, заявил Дуров

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости/Прайм. Международная правозащитная организации "Агора" будет представлять интересы мессенджера Telegram в российских судах, заявил во вторник основатель Telegram Павел Дуров.

В понедельник стало известно, что мировой суд №383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. После этого Дуров заявил, что в течение пары дней планирует выбрать команду юристов, которые займутся этим делом.

"Я принял решение принять предложение Павла Чикова, руководителя международной правозащитной организации "Агора". "Агора" – команда из 30 адвокатов, которые с начала 2000-х защищают права человека в России", — написал Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Дуров также сообщил, что в результате вчерашнего обращения команда Telegram получила около 200 предложений от юристов, готовых представлять интересы мессенджера. Среди них, по его словам, немало известных команд с большим опытом.

"Приятно, что многие готовы защищать Telegram и право на тайну переписки безвозмездно, по идейным соображениям. Благодарю всех за такой живой отклик", — отметил Дуров.