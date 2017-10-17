В Петербурге оштрафовали водителя, давшего "порулить" семилетнему сыну

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Мужчину, который дал семилетнему сыну управлять автомобилем в Санкт-Петербурге, оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать восьмого сентября, двигаясь по КАД, водитель посадил к себе на колени своего семилетнего сына, который, стоя, управлял транспортным средством, тем самым совершив административное правонарушение", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что "11 октября в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении (передача управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством)".

"Штраф — 30 тысяч рублей", — отмечает управление.

Сам инцидент сняли на видео очевидцы, после чего распространили запись в интернете. Нарушителем оказался житель Ставропольского края.

При этом местные СМИ сообщают, что ребенок разогнал автомобиль до 140 километров в час.