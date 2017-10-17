Петербуржец получил 19 лет за убийство бывших жены и тещи кухонным молотком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд во вторник приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и ее матери кухонным молотком, а также кражу их вещей и денег, сообщает городская прокуратура.
"От телесных повреждений женщина скончалась. После этого подсудимый, чтобы скрыть совершенное им убийство бывшей жены, нанес ее матери восемь ударов тем же молотком в область головы, отчего наступила смерть потерпевшей", — отмечает прокуратура.
Как уточняет ведомство, затем подсудимый похитил деньги и имущество убитых на общую сумму более 120 тысяч рублей.
Мужчина признан виновным по статьям "Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление" и "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба".
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил мужчине наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, добавляет городская прокуратура.