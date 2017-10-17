Петербуржец получил 19 лет за убийство бывших жены и тещи кухонным молотком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд во вторник приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за убийство бывшей жены и ее матери кухонным молотком, а также кражу их вещей и денег, сообщает городская прокуратура.

Как установил суд, мужчина в декабре 2016 года в квартире одного из домов на улице Братьев Радченко на почве личной неприязни к бывшей жене пять раз ударил ее по голове кухонным молотком для отбивания мяса.

"От телесных повреждений женщина скончалась. После этого подсудимый, чтобы скрыть совершенное им убийство бывшей жены, нанес ее матери восемь ударов тем же молотком в область головы, отчего наступила смерть потерпевшей", — отмечает прокуратура.

Как уточняет ведомство, затем подсудимый похитил деньги и имущество убитых на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Мужчина признан виновным по статьям "Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление" и "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба".

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил мужчине наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, добавляет городская прокуратура.