"Домодедово" опроверг обнаружение экстремистской литературы у сотрудников

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Информация об обнаружении запрещенной литературы у сотрудников аэропорта Домодедово не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее во вторник источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что полиция обнаружила ножи и экстремистскую книгу в служебном помещении у сотрудников московского аэропорта Домодедово. Он добавил, что это помещение занимает служба, занимающаяся уборкой самолетов авиакомпаний S7 и "Глобус" ("дочка" S7). По словам источника, во время осмотра в комнате находились пять граждан Таджикистана и Узбекистана, у которых истек срок законного пребывания РФ.

"Информация СМИ об обнаружении запрещенной литературы у сотрудников аэропорта Домодедово не соответствует действительности. Совместно с представителями правоохранительных органов были, в том числе проверены сотрудники сторонней клининговой компании, которая оказывает услуги для авиакомпаний. Были выявлены ножи бытового назначения", — сообщили в пресс-службе.

Это было совместное мероприятие с правоохранительными органами, направленное на выявление граждан, нарушающих миграционное законодательство, отметили в пресс-службе. В проверке принимали участие и представители транспортной безопасности аэропорта.

"Стоит отметить, что служебное помещение, в котором проводилась проверка, не используется сотрудниками или предприятиями московского аэропорта Домодедово", — добавили в пресс-службе.