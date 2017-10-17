Слушания по спору о выплате Киевом $144 млн "Татнефти" отложили на 2 ноября

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 2 ноября предварительные слушания по заявлению "Татнефти", требующей признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснила судья Ольга Лежнева, заседание отложено в связи с необходимостью изучить семь заявленных Украиной ходатайств – о прекращении производства по делу, о приостановке производства по делу и об отложении предварительных слушаний в связи с ненадлежащим извещением Украины о судебном разбирательстве.

Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора — ред.) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего — около 144 миллионов долларов.