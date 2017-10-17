Ростуризм и турбизнес не имеют отношения к возбуждению дела по "ВИМ-Авиа"

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму и туроператорское сообщество к возбуждению Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту преднамеренного банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа" отношения не имеют, заявила РИА Новости во вторник советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.

Следственный комитет РФ ранее во вторник сообщил, что Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа".

В конце сентября несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом столкнулись с массовыми задержками рейсов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов- перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

"Ни туроператорское сообщество, ни Федеральное агентство по туризму к возбуждению уголовного дела по факту преднамеренного банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа" отношения не имеют", — сказала Сергеева.

"Туроператоры и ведомство пока не подавали никаких заявлений и не получали никаких запросов от следственного комитета РФ на предоставление какой-то информации. Туроператоры в настоящее время подсчитывают объем дополнительных расходов, которые им пришлось понести из-за прекращения деятельности "ВИМ-Авиа". В дальнейшем они будут решать, каким образом эти расходы можно будет возместить", — прокомментировала ситуацию собеседник агентства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в субботу заявил, что "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом с этой недели активная летная деятельность перевозчика будет свернута. По его словам, Минтранс огласит свою позицию по судьбе сертификата эксплуатанта компании после завершения ее перевозок.