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Происшествия

Мосгорсуд продлил арест генерала Никандрова по делу Шакро Молодого

Сюжет:
Дело генерала Дениса Никандрова (72)
15:4617.10.2017
(обновлено: 16:13 17.10.2017)
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© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов Денис Никандров в Мосгорсуде. 17 октября 2017Денис Никандров в Мосгорсуде. 17 октября 2017
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мосгорсуд продлил на три месяца — до января 2018 года — срок ареста первого замглавы ГСУ СК Москвы генерала Дениса Никандрова по обвинению в получении взятки от так называемого "вора в законе" Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста первого замглавы ГСУСК Москвы генерала Дениса Никандрова в Лефортовском суде
© Фото : АГН "Москва"/ Андрей Никеричев
Никандров не просил о сделке со следствием, заявил адвокат

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Никандрова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья Андрей Гуров, продлив срок ареста генерала до 19 января 2018 года.

Ранее судья Гуров также по ходатайству следователя ФСБ Евгения Зотчика продлил срок ареста замглавы УСБ СКР Александру Ламонову. Обоснование просьбы продлить срок ареста фигурантам дела не известно, поскольку заседание проходило в закрытом режиме. Прокурор мотивировал свою просьбу о закрытии процесса тайной следствия, раскрытие которой может отразиться на безопасности "близких лиц и членов семьи обвиняемого".

Ранее Мосгорсуд в открытом судебном заседании продлил до 19 января 2018 года арест главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Срок предварительного расследования установлен до 15 февраля следующего года.

Максименко, Ламонов и Никандров обвиняются в получении от Захария Калашова (Шакро) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО. Обвиняемые находятся под стражей с лета прошлого года.

Спецназ в шикарном интерьере: как задержали "вора в законе" Шакро Молодого
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкЗахарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкНапомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Напомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Дом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПосле убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
После убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПри задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
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При задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Дом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
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