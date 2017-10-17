Мосгорсуд продлил арест генерала Никандрова по делу Шакро Молодого

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мосгорсуд продлил на три месяца — до января 2018 года — срок ареста первого замглавы ГСУ СК Москвы генерала Дениса Никандрова по обвинению в получении взятки от так называемого "вора в законе" Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Никандрова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья Андрей Гуров, продлив срок ареста генерала до 19 января 2018 года.

Ранее судья Гуров также по ходатайству следователя ФСБ Евгения Зотчика продлил срок ареста замглавы УСБ СКР Александру Ламонову. Обоснование просьбы продлить срок ареста фигурантам дела не известно, поскольку заседание проходило в закрытом режиме. Прокурор мотивировал свою просьбу о закрытии процесса тайной следствия, раскрытие которой может отразиться на безопасности "близких лиц и членов семьи обвиняемого".

Ранее Мосгорсуд в открытом судебном заседании продлил до 19 января 2018 года арест главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Срок предварительного расследования установлен до 15 февраля следующего года.

Максименко, Ламонов и Никандров обвиняются в получении от Захария Калашова (Шакро) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО. Обвиняемые находятся под стражей с лета прошлого года.