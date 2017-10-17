Источник: в Самаре покончил с собой глава департамента завода "Электрощит"

САМАРА, 17 окт — РИА Новости. Один из сотрудников на заводе "Электрощит" покончил с собой в Самаре, сообщили во вторник РИА Новости в СУСК по Самарской области. Между тем по информации источника в правоохранительных органах региона, погибшим является директор департамента техобслуживания завода "Электрощит" Алексей Семериков.

"Сегодня утром в номере гостинцы было обнаружено тело сотрудника "Электрощит". По данному факту проводится проверка, опрашиваются родственники, друзья погибшего, персонал гостиницы", — сообщили в СУСК.

Вероятную причину самоубийства в ведомстве не уточнили. Сейчас ее устанавливают следователи.

"ГК "Электрощит" — ТМ Самара" — одно из крупнейших в мире предприятий по производству электротехнической продукции. В апреле 2013 года французская компания Schneider Electric завершила сделку по приобретению 100% акций ЗАО "Группа компаний "Электрощит" — ТМ Самара". В 2015 году в Самаре открылся международный инжиниринговый центр Schneider Electric.