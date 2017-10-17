Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Псковом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Семь человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии после ДТП с участием маршрутного автобуса Mercedes в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного УМВД.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области столкнулись междугородний автобус и легковой автомобиль. По словам собеседника агентства, в результате ДТП погиб один человек, еще семь, включая ребенка, пострадали.

"В результате ДТП получили травмы и ушибы различной тяжести семь человек, из них пятеро отделались легкими ушибами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в тяжелом состоянии находится женщина-водитель легкового автомобиля, а также ее пассажирка. Еще один пассажир этого автомобиля скончался от полученных травм.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал представитель УМВД.

Как сообщил РИА Новости ранее представитель пресс-службы регионального УМВД, по предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля Renault, выехавшего на полосу встречного движения.