Мосгорсуд продлил арест полковника Ламонова по делу о взятке

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник продлил срок содержания под стражей полковника Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от так называемого "вора в законе" Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Ламонова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья Андрей Гуров. Таким образом, срок ареста продлен до 19 января 2018 года.

С ходатайством о продлении срока содержания в СИЗО "Лефортово" в суд обратился следователь ФСБ Евгений Зотчик. Чем он обосновывал свою просьбу — неизвестно, поскольку заседание проходило в закрытом от слушателей и представителей СМИ режиме.

Прокурор мотивировал свою просьбу о закрытии процесса тайной следствия, раскрытие которой может отразиться на безопасности "близких лиц и членов семьи обвиняемого". Защита Ламонова и сам полковник против закрытия процесса не возражали.

Ранее Мосгорсуд в открытом судебном заседании продлил до 19 января 2018 года арест главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Срок предварительного расследования установлен до 15 февраля следующего года.

Максименко, Ламонов, а также замруководителя ГСУ СК Москвы генерал Денис Никандров обвиняются в получении от Захария Калашова (Шакро) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО. Обвиняемые находятся под стражей с лета прошлого года.