В Бурятии ищут мужчину, подозреваемого в надругательстве над девочкой

КРАСНОЯРСК, 17 окт — РИА Новости. Мужчина разыскивается по подозрению в надругательстве над восьмилетней девочкой в Улан-Удэ, ребенку удалось вырваться и убежать, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Бурятии Дмитрий Столяров.

По его словам, инцидент произошел в Октябрьском районе города на детской площадке возле одного из домов по улице Бабушкина. По данным следствия, неизвестный мужчина подошел к детской площадке и предложил игравшим там девочкам пойти с ним. Дети отказались. Тогда злоумышленник перешел к соседней детской площадке, на которой играли три девочки помладше, и позвал их с собой.

"Одна из девочек согласилась и отправилась вместе с незнакомцем, хотя оставшиеся маленькие подруги пытались отговорить ее. Мужчина увел ребенка к реке, возле моста на остров он увлек девочку к берегу в кусты, где раздел и совершил насильственные действия сексуального характера. Затем, продолжая преступление, он принялся снимать одежду с себя, но в это время девочка смогла убежать", — сказал Столяров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По уголовному делу установлены и допрошены свидетели преступления, составлен портрет подозреваемого. С камер наружного наблюдения, расположенных возле детской площадки и по пути следования злоумышленника с ребенком, изъяты видеозаписи, на которых запечатлен подозреваемый мужчина. В настоящее время идет розыск подозреваемого. На основании свидетельских показаний был составлен портрет предполагаемого педофила и установлены его приметы.

Следователи просят всех кому известны любые обстоятельства преступления или личность злоумышленника, позвонить по телефонам: 02 (с сотового 102), 8 (3012) 44-70-29, 8 (3012) 43-02-02.