Бастрыкин поручил изучить дело полицейского, задержавшего пьяного дебошира

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования дела против полицейского, задержавшего в Москве дебошира с ножом, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в октябре полицейский Михаил Сухов вместе с напарником задержал уличного дебошира. Сухов приехал на место в составе второго наряда полиции, поскольку первому не удалось обезвредить хулигана. Как сообщалось, во время задержания применялась физическая сила. По данным СМИ, двое коллег Сухова пока проходят по делу свидетелями.

Как отметила Петренко, разобраться с ситуацией Бастрыкина попросили в социальных сетях, общественный резонанс вызвали также публикации и сюжеты в СМИ по этой теме. Она добавила, что второе аналогичное уголовное дело уже рассматривается в суде.

"Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата незамедлительно истребовать материалы уголовных дел, тщательно изучить их, проверить законность принятых процессуальных решений, в частности, о привлечении сотрудников полиции к уголовной ответственности", — заключила официальный представитель СК.