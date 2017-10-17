Бастрыкин поручил изучить дело полицейского, задержавшего пьяного дебошира

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования дела против полицейского, задержавшего в Москве дебошира с ножом, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Как отметила Петренко, разобраться с ситуацией Бастрыкина попросили в социальных сетях, общественный резонанс вызвали также публикации и сюжеты в СМИ по этой теме. Она добавила, что второе аналогичное уголовное дело уже рассматривается в суде.
"Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата незамедлительно истребовать материалы уголовных дел, тщательно изучить их, проверить законность принятых процессуальных решений, в частности, о привлечении сотрудников полиции к уголовной ответственности", — заключила официальный представитель СК.