В подтопленном под Калининградом районе ввели режим повышенной готовности

КАЛИНИНГРАД, 17 окт — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Зеленоградского городского округа Калининградской области перевела муниципалитет из режима ЧС из-за сильного подтопления территории в режим повышенной готовности, сообщила администрация городского округа.

Режим ЧС в Зеленоградском городском округе, расположенном на побережье Балтийского моря и больше всего пострадавшем от обильных дождей, был введен 7 октября. На помощь жителям прибыли сотрудники регионального управления МЧС, по просьбе областных властей командование Балтфлота перебросило в пострадавшие поселки военнослужащих отдельного морского инженерного полка и плавающие транспортеры ПТС-2.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям МО "Зеленоградский городской округ" принято решение о переводе из режима "чрезвычайная ситуация" в режим функционирования "повышенная готовность". Группировка сил и средств от Главного управления МЧС РФ по области завершила работу на территории и убыла в места дислокации. Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются силами муниципалитета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты продолжают перекачивать воду с польдерных земель в Куршский залив с помощью арендованной мобильной перекачивающей станции мощностью 1,5 тысячи кубометров воды в час. Продолжаются работы по восстановлению мелиоративного канала для отведения воды и прочистке дренажных колодцев. Оперативная группа комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуаций администрации продолжает мониторить обстановку с подтопленными территориями на территории округа.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов постановлением правительства ввел в 13 муниципальных образованиях Калининградской области с 9 по 25 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью и повреждением посевов в результате сильных дождей в регионе.