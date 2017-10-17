"Заминировавший" здания в ряде регионов житель Югры отделался штрафом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт — РИА Новости. Житель Нефтеюганского района ХМАО, сообщавший по телефону о "минировании" зданий в ряде регионов страны, оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

"Подсудимый звонил по телефону в линию единой диспетчерской службы 112 и сообщал о том, что в городах Владикавказе, Волгограде и Вологодской области готовятся террористические акты", — рассказал собеседник агентства.

По информации ведомства, для проверки поступивших звонков были задействованы силы и средства различных органов и ведомств, однако сообщения оказались ложными, а житель Югры стал обвиняемым по уголовному делу.

"Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", — отметили в прокуратуре ХМАО.

В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина, совершая звонки, находился в состоянии опьянения. Там также подчеркнули, что указанные инциденты не связаны с волной ложных минирований, прокатившейся по России в последнее время.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий. Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.