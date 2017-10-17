Техникум в Липецке эвакуировали после сообщения о "минировании"

ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Телефонный звонок с сообщением о "минировании" стал причиной эвакуации техникума в Липецке, сообщил РИА Новости представитель управления образования и науки администрации области.

Липецк уже дважды осенью этого года переживал массовую эвакуацию после анонимных звонков с сообщениями о "минировании". Первый раз звонки поступили в сентябре, а неделю назад, 10 октября, в городе эвакуировали 70 объектов. Во вторник, 17 октября, поступило сообщение о "минировании" торгово-технологического техникума на улице Папина.

"Эвакуированы были около 400 человек. Все прошло организованно и оперативно, учащиеся уже вернулись на занятия", — сказал собеседник агентства.

Как рассказал РИА Новости представитель пресс-службы управления МЧС области, информация о звонке поступила спасателям около 10.00 мск. В УМВД области РИА Новости сообщили, что полиция ведет проверку по факту случившегося.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.