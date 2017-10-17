Мосгорсуд проверит законность ареста замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отложил на 1 ноября рассмотрение жалобы на арест замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Суд 14 сентября арестовал Коршунова на два месяца — до 13 ноября 2017 года. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест 18 октября.

"Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено, так как адвокат подал замечания на протокол судебного заседания", — сказала Царева.

Замглавы ФСИН обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.