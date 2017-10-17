Под Псковом столкнулись автобус и легковой автомобиль

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Один человек погиб, еще семь – в том числе ребенок – пострадали при столкновении междугороднего автобуса с легковым автомобилем на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 20-м километре автодороги "Псков" столкнулись с последующим возгоранием легковой автомобиль и микроавтобус сообщением Псков – Санкт-Петербург. Пострадали восемь человек, один из них погиб, семь человек, в том числе ребенок, доставлены в больницу для осмотра", — рассказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.