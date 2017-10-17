В Челябинской области женщина незаконно организовала в квартире детсад

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, незаконно организовавшей в своей квартире детский сад, сообщает во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
"Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья" и "осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением дохода в крупном размере". Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Также прокуратура уточняет, что обвиняемая в 2013-2017 годах предоставляла услуги по дневному уходу за детьми без соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и получения патента, за это время она получила доход в размере 4 миллионов рублей.