В Челябинской области женщина незаконно организовала в квартире детсад

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, незаконно организовавшей в своей квартире детский сад, сообщает во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры региона, обвиняемая в принадлежащей ей квартире на первом этаже многоквартирного дома в Копейске организовала группу по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 6 лет. В марте 2017 года в подъезде дома произошел пожар, квартира заполнилась дымом, и она вместе с детьми не могли покинуть помещение, так как в квартире не было аварийного выхода. В итоге посторонний мужчина на улице автомобильным тросом вырвал металлическую решетку окна квартиры, после чего 15 детей и женщина эвакуировались.

"Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья" и "осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением дохода в крупном размере". Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Также прокуратура уточняет, что обвиняемая в 2013-2017 годах предоставляла услуги по дневному уходу за детьми без соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и получения патента, за это время она получила доход в размере 4 миллионов рублей.