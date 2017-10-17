На Урале сотрудница полиции выпала из служебной машины на ходу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Сотрудница полиции пострадала при падении из служебной машины в Свердловской области. Информацию об этом подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел в понедельник в Каменске-Уральском. На перекрестке улицы Павлова и проспекта Победы сотрудница территориального ОВД 1982 года рождения выпала из служебного автомобиля ГАЗ, после чего была госпитализирована в реанимацию одной из местных больниц.

"По предварительным данным, у транспортного средства имелись неполадки с дверью. Когда машина совершала резкий поворот налево, дверь неожиданно открылась и младший сержант полиции упала на проезжую часть. Больше никто из участников дорожного движения не пострадал", — сказал Горелых.

Он добавил, что по указанию руководства ГУМВД назначено проведение проверки, в ее рамках специалисты установят более подробные и точные обстоятельства случившегося, в том числе техническое состояние грузовика.