Из гостиниц Самары ночью эвакуировали около 170 человек

САМАРА, 17 окт — РИА Новости. Около 170 человек эвакуировали минувшей ночью после звонка о минировании из гостиниц в Самаре, сообщение оказалось ложным, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"Сообщение поступило в 1:45. Был эвакуирован 171 человек", — сказал собеседник агентства.

По информации источника, неизвестный сообщил о взрывном устройстве в гостиницах "Волна", "На Дворянской", "Успех", "Веструм", "Граф Орлов", "Россия", "Бристоль", "Ренессанс" и отеле "Городок". Все вызовы оказались ложными, отметил источник.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.