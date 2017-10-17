Первый снег помешал работе аэропорта в Салехарде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 окт — РИА Новости. Аэропорт Салехарда приостановил работу из-за обильного снегопада, рейсы перенесены как минимум на вторую половину дня, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.

"Рейс в Москву отложен как минимум до 14.40 по местному времени (12.40 мск), примерно на то же время — тюменский рейс. Вертолетные маршруты приостановлены до 12 часов (10.00 мск)", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что осадки влияют на коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе.

В столице Ямала в ночь на вторник выпал первый снег. Как отметили в администрации города, на расчистку улиц вышли 13 единиц спецтехники, в случае усиления снегопада бригады и количество техники будут увеличены. Погодная ситуация усложняется ночными заморозками.