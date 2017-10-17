В Барнауле пьяный водитель на Lexus насмерть сбил двух пешеходов

БАРНАУЛ, 17 окт — РИА Новости. Пьяный водитель автомобиля Lexus, не имеющий прав, насмерть сбил двух мужчин на улице Трактовой в Барнауле, сообщает во вторник ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Водитель, управляя автомобилем Lexus GS300, допустил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленном месте вблизи нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний и 27-летний мужчины скончались от полученных травм", — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что водитель Lexus не имеет права управления транспортным средством, а также находится в состоянии опьянения.

В отношении него составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления".