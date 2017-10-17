Экс-главу управления Росрыболовства в Магадане подозревают в коррупции

МАГАДАН, 17 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи возбудили второе уголовное дело за взяточничество в отношении бывшего руководителя охотского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Руслана Пенькова, сообщает СУ СК по Магаданской области. Его подозревают в получении двух взяток на общую сумму более чем 3,5 миллиона рублей.

В июле Пенькова арестовали в Магадане при получении взятки в 750 тысяч рублей через посредника. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье "получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в крупном размере". Следователи заявили, что деньги Пеньков получил за противоправные действия, связанные с ведением промысла водных биологических ресурсов.

"По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2016 года Руслан Пеньков, временно исполняя обязанности руководителя Охотского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, получил частями в Магадане через посредника взятку в сумме 2 миллиона 800 тысяч рублей от предпринимателя, осуществляющего деятельность в рыбодобывающей отрасли", — говорится в сообщении.

Уточняется, что об этом преступлении следствию стало известно в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в июле этого года по материалам регионального УФСБ. Оба уголовных дела соединены в одно производство, расследование продолжается.