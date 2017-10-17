В тайге в Хабаровском крае обнаружили мертвого тигренка

ХАБАРОВСК, 17 окт — РИА Новости. Мертвого тигренка, которому нет и двух месяцев, обнаружили рядом с заказником "Бирский" Хабаровского края, причины его смерти устанавливают эксперты, сообщает во вторник Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр".

Уточняется, что сообщение о находке в комитет охотничьего хозяйства края поступило от лесничего в минувшее воскресенье. На место обнаружения тигренка отправилась группа сотрудников комитета охотничьего хозяйства, КГКУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края", центра "Амурский тигр" и ОМВД России по Бикинскому району Хабаровского края.

"Тело тигренка было обнаружено в 100 метрах от лесовозной дороги. Это юный хищник, мы предполагаем, что ему было до двух месяцев. Внешних признаков насильственной смерти нет, это дает все основания предполагать, что тигренок погиб естественной смертью. Но точно на этот вопрос ответит экспертиза", — приводятся в сообщении слова начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрия Колпака.

Уточняется, что вес тигренка 2,6 килограмма. Причину его смерти установят эксперты центра диагностики и болезней диких животных в городе Уссурийске.

Как сообщил директор Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, в этом возрасте тигрята еще питаются молоком матери, и, оставшись одни даже на непродолжительное время, погибают. Тигрицы крайне редко отказываются от своих детей.

"Пока есть две основные версии происшествия. Тигрица вела тигрят или тигренка из "логова" в другое место, но люди или собаки могли её напугать, и тигренок, отстав от матери, умер от истощения. Второй вариант: тигрица покинула "логово" и не вернулась, потому что решила отказаться от малыша, либо с ней приключалась беда. Отчасти пролить свет на то, что случилось, поможет вскрытие", — отмечает Арамилев.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.