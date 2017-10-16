В Ульяновске осудили участника убийства подростка двадцатилетней давности

САМАРА, 16 окт — РИА Новости. Участника убийства подростка, совершенного 21 год назад, приговорили в Ульяновске к девяти с половиной годам колонии, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, убийство произошло в июне 1996 года в лесу в районе села Красный Яр Ульяновской области. Ведомство отмечает, что Ян Юрченко и двое его родственников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударили 15-летнего ребенка лопатой по голове, а после того, как он перестал подавать признаки жизни, сбросили его тело в канаву и закопали.

"Долгие годы эти лица находились в розыске, скрываясь на территории других регионов Российской Федерации, а один из них проживал по поддельному паспорту. Несмотря на эти обстоятельства, следователи СК России по Ульяновской области продолжили активную работу по раскрытию тяжкого преступления и изобличению виновных", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Юрченко был задержан спустя 20 лет в другом регионе. По информации ведомства, 42-летний Юрченко в течение нескольких лет скрывался от следствия в — Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях. В ходе следствия он полностью признал вину.

Юрченко признали виновным по статье УК РСФСР "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". "Приговором суда Юрченко назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — отмечается в сообщении.