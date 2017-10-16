Под Волгоградом задержали мужчину, который пять лет насиловал падчерицу

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Киквидзенском районе Волгоградской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщается на сайте местного Следственного управления СК РФ.

О преступлении стало известно со слов самой девочки. Она рассказала школьному психологу, что с января 2010 года, когда ей было только девять лет, ее насиловал отчим. По ее словам, надругательства повторялись на протяжении пяти лет. Психолог немедленно сообщила об этом правоохранительным органам.

33-летний подозреваемый был задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Вину мужчина не признал. Многодетная семья, в которой росла девочка, никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов и характеризовалась положительно, говорится в сообщении. Психологи, однако, подтвердили правдивость показаний потерпевшей.