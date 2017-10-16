В Кировской области мальчик случайно застрелил ровесника, играя с ружьем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 12-летнего мальчика в Кировской области, предположительно, в него во время игры выстрелил ровесник, сообщает в понедельник региональное следственное управление.

"Следственными органами СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 12-летнего мальчика в Опаринском районе Кировской области, то есть по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 13 октября в поселке Верхняя Волманга 12-летний мальчик в доме своего деда обнаружил под кроватью нарезной охотничий карабин. "В ходе игры он произвел случайный выстрел в своего 12-летнего знакомого. От полученного ранения ребенок скончался на месте", — уточняет управление.

Следователи возбудили уголовное дело "с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств трагедии", добавляет ведомство.