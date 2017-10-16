После гибели Марьянова возбудили уголовное дело

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели актера Дмитрия Марьянова, сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по части второй 109 статьи УК "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".
Как рассказали друзья актера, Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье. Ему вызвали скорую помощь, которая не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на личной машине в больницу, но медики оказались бессильны.
СМИ сообщали, что машина скорой помощи не приехала на вызов к Марьянову, Росздравнадзор проверяет эти данные. При этом в подмосковном Минздраве заявили, что вызов скорой Марьянову отменили через четыре минуты после звонка.