Мосгорсуд продлил арест главы УСБ СК Максименко по делу о коррупции

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник продлил на три месяца арест руководителю управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко, обвиняемому в получении нескольких взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Максименко меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 января", — сказал судья.

Следователь ФСБ обосновал ходатайство о продлении ареста необходимостью получить экспертизу и ответ на запрос из Латвии. Он отметил, что в рамках дела проведены около 30 допросов, проведены фоноскопические экспертизы.

Следователь добавил, что в одно производство соединены шесть уголовных дел. По его словам, при изменении меры пресечения Максименко может скрыться.

В свою очередь адвокат Максименко Андрей Гривцов попросил суд перевести подзащитного под домашний арест, указывая на ухудшившееся здоровье полковника.

"В деле нет доказательств физически. Нет денег, полученных от (бизнесмена Бадри) Шенгелия, от лиц за переквалификацию обвинения (криминальному авторитету Андрею) Кочуйкову. Доказательств в деле не представлено. Я заявляю о непричастности Максименко к вменяемым преступлениям", — сказал он.

Адвокат также отметил, что дело в отношении Максименко должно расследоваться в Следственном комитете и, согласно законодательству, оно не подследственно ФСБ.

Защита заявила о намерении обжаловать продление меры пресечения.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в отношении Максименко расследуется несколько уголовных дел, в которых в том числе фигурирует взятка внедорожником от предпринимателя Дмитрия Смычковского и взятка от бизнесмена Бадри Шенгелия в размере 50 тысяч долларов.

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров находятся под стражей с лета прошлого года. По мнению следствия, они получили от "вора в законе" Захария Калашова 500 тысяч евро, пообещав облегчить обвинение Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и вызволить его из СИЗО.