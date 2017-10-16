Депутаты предложили штрафы за неэффективное использование энергоресурсов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ряд депутатов Госдумы предлагает ввести систему штрафов за неэффективное использование энергоресурсов, сообщил председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный в ходе парламентских слушаний.

Он считает достаточно низким уровень цен на энергоресурсы в России.

"В этих условиях могут быть вполне целесообразны внеэкономические методы стимулирования энергосбережения. Система кнута и пряника. Пряник — это экономические методы, налоговое стимулирование, другие, а внеэкономические — это штрафы за неэффективное использование", — сообщил Завальный.

Такое стимулирование, по его словам, может быть аналогично системе штрафов за недостаточный уровень утилизации попутного нефтяного газа.

В проекте рекомендаций по итогам парламентских слушаний правительству РФ предлагается предусмотреть возможность введения системы налогов или штрафов за неэффективное использование энергоресурсов в различных отраслях. В качестве аналогов упоминается также "углеродный налог". Окончательные рекомендации могут быть сформированы через две недели.

Чтобы стимулировать внедрение энергосберегающих технологий, депутаты также предлагают рекомендовать региональным органам власти рассмотреть возможность освобождения от налога на имущество сроком до трех лет юридических и физических лиц, собственников жилья и нежилых помещений во многоквартирных домах, если при капремонте или реконструкции дома достигнут высокий класс энергоэффективности.