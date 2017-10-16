Бывших калининградских полицейских подозревают в краже изъятых сигарет

КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Бывших сотрудников управления экономической безопасности УМВД по Калининградской области подозревают в краже изъятой табачной продукции на сумму 56 миллионов рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

По версии следствия, в феврале 2016 года несколько сотрудников третьего отдела УЭБ и ПК регионального управления МВД РФ проверяли деятельность коммерческой фирмы, у которой была изъята табачная продукция без акцизных марок на общую сумму свыше 152 миллионов рублей. Изъятые сигареты были отправлены на склады другой коммерческой фирмы на ответственное хранение.

"Экс-начальник отдела УМВД России и двое его подчиненных, в настоящее время уволенных из органов полиции, из корыстных побуждений, используя свое должностное положение, совместно с неустановленными лицами по разработанному плану незаконно вывезли часть изъятой табачной продукции стоимостью свыше 56 миллионов рублей, введя в заблуждение относительно правомерности своих действий лицо, ответственное за хранение вещественных доказательств", — сказала Гацко.

В отношение экс-полицейских возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия бывшего начальника отдела заключили под стражу, он помещен в следственный изолятор. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение. Его бывшие подчиненные являются фигурантами других уголовных дел о превышении должностных полномочий, получении взяток, фальсификации доказательств по уголовному делу, они также содержатся под стражей. Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается, отметила представитель ведомства.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что в отношении троих бывших сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД проведены служебные проверки. Они уволены из органов внутренних дел, а непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе в виде отстранения от занимаемой должности и увольнения из ОВД.