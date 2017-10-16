СЖР обратится в прокуратуру из-за отказа возбудить дело об угрозах

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Союз журналистов России намерен обратиться в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению журналистки Екатерины Винокуровой об угрозах в ее адрес после статей, связанных с выходом фильма "Матильда", говорится в заявлении организации.

Как отмечается в сообщении, несколько месяцев назад после публикаций Винокуровой статей, связанных с "Матильдой", в адрес журналистки через социальные сети начали поступать угрозы жизни и здоровью.

"Журналистка написала заявление в полицию в связи с этими угрозами. Однако 15 сентября отделом полиции по району Северное Измайлово было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку "угрозы носили виртуальный характер и не могут быть восприняты реально", — говорится в заявлении СЖР, опубликованном на его официальном сайте.

Как полагают в юридической службе Союза журналистов России, в происходящем можно усмотреть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

"Союз журналистов России намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу правомерности отказа в возбуждении уголовного дела в связи с угрозами в адрес журналистки Екатерины Винокуровой", — отмечается в документе.