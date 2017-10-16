В Москве эвакуировали три тысячи человек за сутки после анонимных угроз

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Порядка трех тысяч человек эвакуировали за минувшие сутки в Москве после анонимных сообщений о "минировании" десяти зданий, в том числе четырех гостиниц, сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и персонала московских гостиниц "Космос", "Будапешт", "Аквамарин" и "Измайлово". Эвакуировали также торговые центры "Водный" и "Авиапарк".

"В Москве проводилась эвакуация из десяти объектов с массовым пребыванием людей, всего три тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за угрозы взрывов в воскресенье были также эвакуированы люди в Находке и Новосибирске.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории России. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" объектов в РФ составил более 300 миллионов рублей.