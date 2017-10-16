Родные погибшего под колесами спорткара в Ростове-на-Дону ищут очевидцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Родственники Александра Шамова, который погиб под колесами спортивного автомобиля Audi R8 в Ростове-на-Дону, просят откликнуться очевидцев происшествия, сообщила РИА Новости двоюродная сестра Александра Ольга.

По данным полиции, вечером 11 октября на улице Шолохова 29-летняя женщина-водитель за рулем Audi R8 сбила 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным полиции, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина погиб. Возбуждено уголовное дело.

"Мы просим откликнуться очевидцев, может у кого-нибудь есть видео… Любая информация может помочь наказать виновницу", — сказала Ольга. Она выразила опасения, что представительница "золотой молодежи", которую она считает виновной, может уйти от ответственности. "Если бы это был обычный таксист, думаю, его бы уже задержали, а так как это хозяйка дорого авто… О ДТП мы вообще узнали только 12-го и то из прессы, при том что у брата с собой был и паспорт и телефон со всеми нашими контактами", — сказала она.

По словам собеседницы, сейчас распространяются слухи, что ее брат наркоман, алкоголик и переходил дорогу в неположенном месте. "Он мог выпить, потому что накануне у него был день рождения. Про наркотики – однозначно нет, он был противником, и никак и нигде не имел к ним отношения", — сказала она. По ее словам, ДТП произошло недалеко от дома его родителей в районе пешеходного перехода.

По информации полиции, с 2015 года женщина-водитель 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Большинство нарушений связаны с превышением скорости. В настоящее время, по словам представителя ГУМВД России по Ростовской области, мера пресечения ей не избрана, автомобиль изъят и помещен на охраняемую стоянку. Прокуратура области взяла ход расследования на контроль.