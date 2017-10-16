ГРОЗНЫЙ, 16 окт – РИА Новости. Суд в Чечне арестовал женщину за жестокое избиение пятилетней племянницы, которая проживала с ней несколько месяцев после развода родителей, сообщает в понедельник региональное управления СК РФ.

В субботу следователи СК РФ по Чечне возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления по статье "истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии".

"Наурский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу в отношении подозреваемой, нанесшей побои малолетней дочери своего племянника", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 51-летняя жительница села Новотерское Наурского района систематически наносила побои ребенку. Об очередном избиении в правоохранительные органы сообщили соседи, после чего девочка была немедленно госпитализирована с многочисленными гематомами и ссадинами. "После развода родителей девочка осталась с отцом, в июле 2017 года мужчина выехал за пределы республики, оставив ребенка на попечение тети", — уточнили в ведомстве.

Случившееся получило широкий резонанс в республике. Через соцсети распространились видео и фото избитого ребенка: на видео, сделанном уже в больнице, девочка едва может говорить из-за синяков и отеков на лице, шее и теле, к тому же она истощена от недоедания. Как сообщают соседи женщины, она проживала в однокомнатной квартире с двумя сыновьями-подростками.