МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следствие ФСБ РФ объявило в международный розыск предпринимателя, обвиняемого в подкупе джипом руководителя управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Максименко обвиняется в получении взятки от Дмитрия Смычковского в виде автомобиля Jeep Wrangler 2013 года выпуска. Стоимость машины следствие оценило в 2,7 миллиона рублей.

"Срок следствия продлен до 15 января 2018 года. В одно производство соединены шесть уголовных дел. В рамках дела проходит шесть человек, один из них — Смычковский — в международном розыске", — сказал следователь в Мосгорсуде, где решается вопрос о продлении ареста Максименко.