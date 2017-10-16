Пожар на шахте в Соликамске полностью ликвидировали

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Специалистам удалось полностью ликвидировать пожар в шахте по добыче калийной соли в Соликамске Пермского края, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"В 14.28 мск полная ликвидация пожара", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в самой нижней точке шахты на отметке 400 метров — загорелись старые пластиковые трубы на площади 30 квадратных метров.

В момент происшествия в шахте находились 297 человек. Сейчас, как сообщали местные власти, на поверхность подняты 287 шахтеров, еще десять останутся в шахте для обслуживания лифтов.