В пермской шахте потушили пожар

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Открытое горение в шахте по добыче калийной соли в Соликамске Пермского края ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"В 13.38 мск открытое горение ликвидировано, работы продолжаются", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, возгорание произошло в самой нижней точке шахты на отметке 400 метров — загорелись старые пластиковые трубы на площади 30 квадратных метров.

В момент происшествия в шахте находилось 297 человек. Сейчас, как сообщали местные власти, на поверхность поднято 287 шахтеров, еще десять останутся в шахте для обслуживания лифтов.