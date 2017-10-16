На Урале мужчину обвиняют в надругательстве над маленькой девочкой в поезде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Житель Свердловской области обвиняется в надругательстве над девочкой 2011 года рождения в поезде, сообщает в понедельник Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 13 октября около 17.00 по местному времени (15.00 мск) в пассажирском поезде сообщением "Чита – Москва" между станциями Тюмень и Талица на территории Свердловской области 55-летний мужчина, находясь в купе вагона поезда, надругался над девочкой 2011 года рождения.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Сухой Лог Свердловской области по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Следователи осмотрели место происшествия, мужчине предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У обвиняемого отобраны образцы для сравнительного исследования и проверки по базам данных. Назначен комплекс судебных медицинских экспертиз, уточняет следствие.