Мосгорсуд продлил домашний арест фигурантов дела о хищениях в Нота-банке

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мосгорсуд продлил домашний арест экс-финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и её сестры по делу о хищении средств кредитного учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена в отношении Галины и Ларисы Марчуковых до 18 января 2018 года", — сказал представитель суда.

Сестры Марчуковы Галина и Лариса были арестованы по делу о хищении денег Нота-банка. По версии следствия, ещё до задержания Ларису о готовящихся в Нота-банке обысках предупредил полковник МВД Дмитрий Захарченко.

Ранее бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, проходящая по делу Захарченко, пожаловалась на угрозы в адрес её сына из-за возможных показаний по делу с её стороны.