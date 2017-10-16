РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Казани после звонов о "минировании" возбудили более 200 уголовных дел

Сюжет:
Массовые звонки о "минировании" зданий в России (241)
13:4616.10.2017
0930
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета. Архивное фотоАвтомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Правоохранительные органы возбудили более 200 уголовных дел по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после прокатившейся по Казани волны анонимных звонков о минировании объектов с массовым пребыванием людей, сообщила мэрия Казани со ссылкой на заместителя начальника управления МВД России по городу Валерия Саматошенкова.

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
ФСБ: звонки о минировании делали 4 россиянина из-за границы

Массовые звонки о якобы заложенных бомбах в учреждениях, торговых центрах, учебных заведениях и других объектах были зафиксированы в Казани 3 октября. Тогда, в частности, были эвакуированы правительство и парламент Татарстана, более десятка министерств и ведомств, несколько крупных вузов, школы и гимназии, международный аэропорт "Казань", торговые центры. Ситуация повторилась 5 октября, когда также после анонимных звонков были эвакуированы несколько республиканских министерств и ведомств, вузы, школы, торговые центры.

"По словам докладчика (Саматошенкова — ред.), в Казани за три дня (16 сентября, 3 октября, 5 октября) из-за звонков о заложенных взрывных устройствах было эвакуировано в общей сложности более 89 тысяч человек. Было возбуждено более 200 уголовных дел по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — говорится в сообщении по итогам "делового понедельника" у мэра Казани.

Саматошенков уточнил, что для отработки поступавших сообщений было задействовано большое количество личного состава и спецтехники: 16 сентября — более 170 сотрудников МВД, 50 сотрудников Росгвардии, 60 сотрудников МЧС, 11 бригад скорой медицинской помощи, 3 октября — свыше 1,2 тысячи человек, 5 октября — более 300 сотрудников.

Как отметил начальник управления гражданской защиты города Фердинанд Тимурханов, ни по одному адресу в Казани информация о минировании не подтвердилась. По его словам, информация о ходе эвакуации была проанализирована, на ее основании сделаны выводы о готовности городских организаций оперативно реагировать на сигналы об опасности.

"Эти звонки не застали нас врасплох. В ходе командно-штабных и тактико-специальных учений мы ежегодно отрабатываем возможные экстренные ситуации. Эта работа дает свои плоды", — сказал Тимурханов, заметив, что дети после получения сообщения о минировании покинули школы за 3 минуты.

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
В Москве после звонков о "минировании" эвакуируют четыре гостиницы и два ТЦ

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал произошедшее проверкой на прочность нервов и служб и отметил, что важно выработать у горожан умение вести себя при чрезвычайной ситуации, чтобы люди смогли быстро и без паники эвакуироваться. "Соответствующие документы, правила эвакуации есть в каждом учреждении. Но людей спасают не бумаги, а практические навыки", — подчеркнул он.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тысячи анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тысяч человек. Ни одна из этих угроз не подтвердилась.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена