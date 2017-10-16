В Казани после звонов о "минировании" возбудили более 200 уголовных дел

КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Правоохранительные органы возбудили более 200 уголовных дел по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после прокатившейся по Казани волны анонимных звонков о минировании объектов с массовым пребыванием людей, сообщила мэрия Казани со ссылкой на заместителя начальника управления МВД России по городу Валерия Саматошенкова.

Массовые звонки о якобы заложенных бомбах в учреждениях, торговых центрах, учебных заведениях и других объектах были зафиксированы в Казани 3 октября. Тогда, в частности, были эвакуированы правительство и парламент Татарстана, более десятка министерств и ведомств, несколько крупных вузов, школы и гимназии, международный аэропорт "Казань", торговые центры. Ситуация повторилась 5 октября, когда также после анонимных звонков были эвакуированы несколько республиканских министерств и ведомств, вузы, школы, торговые центры.

"По словам докладчика (Саматошенкова — ред.), в Казани за три дня (16 сентября, 3 октября, 5 октября) из-за звонков о заложенных взрывных устройствах было эвакуировано в общей сложности более 89 тысяч человек. Было возбуждено более 200 уголовных дел по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — говорится в сообщении по итогам "делового понедельника" у мэра Казани.

Саматошенков уточнил, что для отработки поступавших сообщений было задействовано большое количество личного состава и спецтехники: 16 сентября — более 170 сотрудников МВД, 50 сотрудников Росгвардии, 60 сотрудников МЧС, 11 бригад скорой медицинской помощи, 3 октября — свыше 1,2 тысячи человек, 5 октября — более 300 сотрудников.

Как отметил начальник управления гражданской защиты города Фердинанд Тимурханов, ни по одному адресу в Казани информация о минировании не подтвердилась. По его словам, информация о ходе эвакуации была проанализирована, на ее основании сделаны выводы о готовности городских организаций оперативно реагировать на сигналы об опасности.

"Эти звонки не застали нас врасплох. В ходе командно-штабных и тактико-специальных учений мы ежегодно отрабатываем возможные экстренные ситуации. Эта работа дает свои плоды", — сказал Тимурханов, заметив, что дети после получения сообщения о минировании покинули школы за 3 минуты.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал произошедшее проверкой на прочность нервов и служб и отметил, что важно выработать у горожан умение вести себя при чрезвычайной ситуации, чтобы люди смогли быстро и без паники эвакуироваться. "Соответствующие документы, правила эвакуации есть в каждом учреждении. Но людей спасают не бумаги, а практические навыки", — подчеркнул он.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тысячи анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тысяч человек. Ни одна из этих угроз не подтвердилась.