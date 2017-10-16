Прокуратура в Екатеринбурге проверяет запрет на фотосъемку в местном парке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Уральская прокуратура начала проверку информации о запрете вести самостоятельную фото- и видеосъемку в Екатеринбургском центральном парке культуры и отдыха, сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.

По сведениям местных СМИ, некоторое время назад на входе в ЦПКиО имени Маяковского появилась табличка, запрещающая входить на территорию парка с фото-, видео – и звукозаписывающей аппаратурой без письменного разрешения администрации учреждения.

"Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку по сообщению средств массовой информации о введении запрета в Екатеринбургском центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского на фото- и видеосъемку… Прокуратура даст правовую оценку введению запрета на фото- и видеосъемку в общественном месте – городском парке", — уточняет областная прокуратура.

По информации ведомства, в прокуратуру уже вызван представитель администрации парка для дачи объяснений.

На данный момент получить комментарий со стороны администрации парка РИА Новости не удалось.