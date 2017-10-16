В Кузбассе женщина получила ожоги при взрыве воздушных шаров

КЕМЕРОВО, 16 окт — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту инцидента в городе Полысаево, где женщина получила ожоги лица и рук из-за разорвавшихся и воспламенившихся гелиевых шаров, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

По данным следствия, за медицинской помощью обратилась 29-летняя местная жительница. По предварительной информации, женщина заказала 30 шаров, чтобы поздравить дочь с днем рождения. Когда шары привезли, хозяйка спрятала их на веранде.

"Утром она занесла шары в комнату ребенка, а сама пошла за тортом. Когда женщина вернулась в комнату с угощением, на котором были зажжены свечи, раздался хлопок — шары разорвались, после чего они воспламенились. Женщина вызвала сотрудников МЧС и скорую помощь. Ее госпитализировали, оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Как уточнили в СУСК, в настоящее время женщина находится дома, ребенок не пострадал. Следствие уже установило предпринимателя — продавца шаров. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.