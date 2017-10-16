Прокуратура проверит наличие у нижегородского министра долей в фирмах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверит опубликованные в СМИ данные, что министр инвестиций, земельных и имущественных отношений региона имеет доли в двух компаниях, сообщает надзорное ведомство.

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"Прокуратурой области по информации СМИ организована проверка о наличии у министра инвестиций, имущественных и земельных отношений долей в уставном капитале двух коммерческих организаций. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

На данный момент министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области возглавляет Екатерина Пивоварова. Она была назначена на эту должность с 17 октября 2016 года. На официальном сайте нижегородского правительства говорится, что до этого назначения Пивоварова работала на руководящих должностях в коммерческих организациях, в частности, была первым заместителем гендиректора компании "РК Строй".

Ранее прокуратура Нижегородской области организовала проверку по сообщениям СМИ, что заместитель губернатора Роман Антонов использует в личных целях незадекларированный вертолет стоимостью 1,5 миллиона евро. В региональном правительстве заявили, что "информация о наличии в собственности Романа Антонова вертолета не соответствует действительности".