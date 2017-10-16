Прокуратура проверит наличие у нижегородского министра долей в фирмах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области проверит опубликованные в СМИ данные, что министр инвестиций, земельных и имущественных отношений региона имеет доли в двух компаниях, сообщает надзорное ведомство.
70.2%Да, свидетелям по таким делам угрожает реальная опасность
21.2%Все зависит от конкретного дела и сумм, которые фигурируют в уголовном деле
8.6%Не вижу в этом смысла, защита государства не поможет
На данный момент министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области возглавляет Екатерина Пивоварова. Она была назначена на эту должность с 17 октября 2016 года. На официальном сайте нижегородского правительства говорится, что до этого назначения Пивоварова работала на руководящих должностях в коммерческих организациях, в частности, была первым заместителем гендиректора компании "РК Строй".
Ранее прокуратура Нижегородской области организовала проверку по сообщениям СМИ, что заместитель губернатора Роман Антонов использует в личных целях незадекларированный вертолет стоимостью 1,5 миллиона евро. В региональном правительстве заявили, что "информация о наличии в собственности Романа Антонова вертолета не соответствует действительности".