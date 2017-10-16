В Югре у полицейского отобрали квартиру за неподтверждение доходов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт — РИА Новости. Бывший сотрудник управления МВД в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа лишился купленной почти за 5 миллионов рублей квартиры, так как не смог подтвердить источник доходов, сообщает местная прокуратура.

Отмечается, что квартира была куплена сотрудником МВД, когда он занимал пост замначальника городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Прокуратуре показалась подозрительной сделка, так как расходы полицейского за три года значительно превышали его доходы, а обоснование источника получения денежных средств ничем не подтверждалось.

В этой связи, как подчеркивается в сообщении ведомства, прокурор попросил суд обратить в доход государства квартиру, принадлежащую на праве собственности бывшему сотруднику МВД.

"Решением Нижневартовского городского суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые требования прокурора удовлетворены… На названную квартиру зарегистрировано право государственной собственности", — резюмирует прокуратура.