В Ставропольском крае микроавтобус съехал в кювет

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Микроавтобус Volkswagen съехал в кювет в Ставропольском крае, пострадавшие доставлены в больницу, сообщается на сайте ГУМЧС по Ставропольскому краю.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 25 километре автодороги Александровское — Буденновск. В результате произошёл съезд с трассы в кювет без последующего опрокидывания микроавтобуса Volkswagen. Имеются пострадавшие, госпитализированы в центральную районную больницу Новоселицкого района", — говорится в сообщении.

Добавляется, что для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлечены три человека и одна единица техники.