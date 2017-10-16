В Иркутской области закрыли школу из-за вспышки кишечной инфекции

ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Эпидемиологическое расследование, начатое сотрудниками Роспотребнадзора по поводу распространения кишечной инфекции в школе №36 города Братска, выявило норовирус у детей и сотрудников пищеблока, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Информация по поводу вспышки кишечной инфекции в школе №36 города Братска поступила в Управление Роспотребнадзора 13 октября 2017 года. Специалистами оперативно была начата проверка причин возникновения заболевания.

"Проведено обследование образовательного учреждения, в том числе пищеблока, для проведения лабораторных исследований осуществлен отбор проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, дезинфицирующих средств, материалов от больных и сотрудников пищеблока. По результатам лабораторного обследования у 15 заболевших детей и трех работников пищеблока выявлен РНК норовируса", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С 13 октября среди учеников и педагогов школы зарегистрировано 36 случаев острой кишечной инфекции. Пресс-служба уточняет, что у всех пострадавших заболевание протекало по типу гастроэнтерита легкой степени тяжести, все находятся на амбулаторном лечении.

В ходе расследования установлено, что в учебном учреждении не был организован медосмотр работников пищеблока. Для локализации инфекции деятельность школы временно приостановлена, документы переданы в суд. Кроме этого, по данным пресс-службы, отстранены от работы трое сотрудников пищеблока, у которых обнаружена РНК норовируса. В школе проведена дезинфекция.

По факту массового заболевания учащихся начата проверка прокуратурой города Братска.